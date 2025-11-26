Дефицит продуктов во Львовской области становится заметным не только на полках магазинов, но и отражается на кошельках покупателей.

Дефицит продуктов во Львовской области виден на примере мяса, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов во Львовской области стал одной из ключевых причин стремительного роста цен на мясо, заметное еще с начала года.

Аналитики отмечают, что стоимость свинины выросла уже на треть, а в годовом измерении повысилась более чем наполовину. Сокращение численности животных, особенно в частных хозяйствах, привело к нехватке продукции на рынке.

Из-за этого закупочные ценники постоянно растут, и в сентябре живой вес свиней беконных пород оценивали почти в 100 гривен за килограмм.

Импорт мяса также резко возрос. В августе в страну ввезли более 4 тысяч тонн свинины, что почти на половину больше, чем месяцем ранее.

Общий объем импорта за восемь 8 2025 достиг 15 тысяч тонн, что почти в 8 раз превышает показатели прошлого года. Такой результат стал самым высоким с 2022 года.

Ожидается, что к концу текущего года объемы ввоза превысят 25 тысяч тонн. Больше всего поставок прогнозируется во второй половине года, ведь в настоящее время европейские рынки становятся более выгодными для закупок из-за снижения цен на свинину в ЕС.

Несмотря на определенную компенсацию благодаря импорту, дефицит продуктов во Львовской области остается ощутимым. По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось около 4,8 миллиона свиней.

Это на 5 процентов меньше, чем в прошлом году, хотя с начала года количество животных увеличилось более чем на 300 000. Несмотря на это, предложение мяса все еще ограничено.

