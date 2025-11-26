Дефицит продуктов во Львовской области виден на примере мяса, сообщает Politeka.
Дефицит продуктов во Львовской области стал одной из ключевых причин стремительного роста цен на мясо, заметное еще с начала года.
Аналитики отмечают, что стоимость свинины выросла уже на треть, а в годовом измерении повысилась более чем наполовину. Сокращение численности животных, особенно в частных хозяйствах, привело к нехватке продукции на рынке.
Из-за этого закупочные ценники постоянно растут, и в сентябре живой вес свиней беконных пород оценивали почти в 100 гривен за килограмм.
Импорт мяса также резко возрос. В августе в страну ввезли более 4 тысяч тонн свинины, что почти на половину больше, чем месяцем ранее.
Общий объем импорта за восемь 8 2025 достиг 15 тысяч тонн, что почти в 8 раз превышает показатели прошлого года. Такой результат стал самым высоким с 2022 года.
Ожидается, что к концу текущего года объемы ввоза превысят 25 тысяч тонн. Больше всего поставок прогнозируется во второй половине года, ведь в настоящее время европейские рынки становятся более выгодными для закупок из-за снижения цен на свинину в ЕС.
Несмотря на определенную компенсацию благодаря импорту, дефицит продуктов во Львовской области остается ощутимым. По данным Госстата, к началу сентября 2025 года в Украине насчитывалось около 4,8 миллиона свиней.
Это на 5 процентов меньше, чем в прошлом году, хотя с начала года количество животных увеличилось более чем на 300 000. Несмотря на это, предложение мяса все еще ограничено.
