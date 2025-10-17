Місцевих жителів неабияк хвилює тема ймовірного дефіциту продуктів у Львівській області, тож розповідаємо про це детальніше.

Дефіцит продуктів у Львівській області може стати реальною проблемою для фермерів і городників, повідомляє Politeka.

Перші холодні ночі та ранкові приморозки вже відчутні і фахівці попереджають про можливі наслідки у вигляді певного дефіциту продуктів у Львівській області.

Оскільки заморозки впливають на багаторічні рослини та пізні овочі, то це загрожує недоотриманням врожаю наступного року.

Дефіцит продуктів у Львівській області безпосередньо пов’язаний із тим, що багаторічні рослини, особливо фруктові дерева та виноград, вразливі в час ранніх осінніх холодів.

Голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко пояснює, що якщо процес формування нових пагонів не завершився до настання морозів, є високий ризик їх загибелі, а як наслідок - зменшення врожаю в наступному сезоні.

Якщо говорити про городи, то через погоду страждають пізні овочі. До прикладу, буряк може промерзнути навіть під землею, а помідори та огірки, що залишилися на грядках, ризикують зіпсуватися.

Ранні холодні ночі скорочують термін дозрівання плодів, знижують їх товарний вигляд і роблять складнішим їхнє зберігання.

Володимир Печко підкреслює, що для багаторічних насаджень це справжній ризик. Процеси у рослині восени ще не завершені до кінця, тому пагони можуть бути пошкоджені, якщо відчують холод.

Овочеві культури, які висаджуються щороку, страждають трохи менше, кажуть експерти. Здебільшого пошкоджуються саме плоди. Фермери намагаються зібрати врожай до настання перших морозів, але навіть при своєчасному зборі товарний вигляд продукції може постраждати.

