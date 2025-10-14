Подорожчання проїзду у Львівській області у Дрогобичі торкнеться насамперед пасажирів, які платять готівкою.

Подорожчання проїзду у Львівській області набрало чинності у Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Нові тарифи встановлені для громадського транспорту, що передбачає зміни у вартості поїздок для різних категорій пасажирів.

Оплата готівкою зросла з 15 до 20 гривень, тоді як власники «Карти дрогобичанина» продовжують сплачувати 15 грн. Крім того, введено проміжний тариф у 18 грн для безконтактних розрахунків банківськими картками, що має стимулювати безготівкові платежі.

У виконкомі зазначають, що безготівковий розрахунок дозволяє вести точний облік пасажирів, оцінювати навантаження на маршрути та фіксувати кількість осіб пільгових категорій. Також уточнено перелік громадян, які користуються безкоштовним проїздом у межах Дрогобицької громади: учасники бойових дій, добровольці АТО та ООС, захисники України, особи з інвалідністю через війну та супроводжуючі, постраждалі від аварії на ЧАЕС, ветерани служби, реабілітовані громадяни, діти з інвалідністю, багатодітні сім’ї та члени родин загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

Пенсіонери за віком, особи з інвалідністю ІІІ групи старші 60 років і опікуни дітей-сиріт отримують право на 20 безкоштовних поїздок щомісяця за наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Учні закладів середньої освіти під час навчального року користуються безоплатним проїздом до 19:30 щоденно, крім вихідних, за пред’явленням учнівського квитка.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області у Дрогобичі торкнеться насамперед пасажирів, які платять готівкою, а власники карток громади зможуть продовжувати користуватися транспортом за старим тарифом. Введені нові ставки та стимулювання безготівкових розрахунків сприятимуть ефективнішому обліку пасажиропотоку та балансуванню між платними й пільговими категоріями.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни