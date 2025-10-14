Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області має на меті зменшення навантаження на родини.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області передбачає часткове покриття витрат на комунальні послуги для людей літнього віку в зимовий період 2025/26 років, повідомляє Politeka.

Програма реалізується в межах ініціативи «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні», яку впроваджує організація «Карітас Полтава» за підтримки CRS Catholic Relief Services. Її головна мета — надати підтримку громадянам, котрі втратили домівки через бойові дії й нині проживають у межах Полтавської та Зінківської громад. Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області має на меті зменшення навантаження на родини, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Організатори просять уважно стежити за виїздами мобільних груп, аби своєчасно пройти реєстрацію у своєму населеному пункті. Допомогу можуть отримати люди з найвищим рівнем соціальної вразливості: особи з інвалідністю першої чи другої групи, громадяни з дитячою інвалідністю, а також мешканці віком понад 60 років.

Крім того, підтримка надається одиноким батькам, матерям, вагітним жінкам, родинам із дітьми до трьох років, прийомним і багатодітним сім’ям. Також до участі залучають осіб із тяжкими хронічними захворюваннями, лікування яких потребує значних фінансових витрат.

Для оформлення заявки потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Без цих документів участь у програмі неможлива.

Отже, ініціатива спрямована на зниження фінансового тиску в опалювальний сезон, забезпечення стабільності, соціальної підтримки та підвищення рівня безпеки для найбільш уразливих мешканців регіону.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право