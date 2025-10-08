Варто звернути увагу, що видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові здійснюється лише офлайн.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати, звернувшись до громадської організації «Їжа Харків’янам», пише Politeka.net.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях організації, яка реалізує соціальний проєкт постійної дії.

Ця ініціатива має чітку мету — підтримати мешканців Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах через повномасштабну війну, економічні труднощі чи вимушене переселення. Організатори зазначають, що їхня діяльність спрямована насамперед на допомогу тим, хто нині найбільше потребує підтримки: це внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, багатодітні родини та малозабезпечені громадяни.

Основним напрямом роботи проєкту є забезпечення безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові. Проте діяльність організації не обмежується лише цим: окрім продуктових наборів, у межах програми також надають засоби особистої гігієни, побутові товари та предмети першої необхідності. Завдяки цьому допомога має комплексний характер і покликана суттєво полегшити повсякденне життя тих, хто опинився у скрутному становищі.

Щоб взяти гуманітарну допомогу, необхідно попередньо пройти реєстрацію. Заявки подаються виключно онлайн — відповідні анкети доступні на офіційних сторінках проєкту в соціальних мережах (Instagram, Telegram), а також на його головному вебсайті. Після успішного заповнення форми кожному заявнику повідомляють точну дату та час, коли він має особисто прибути до офісу організації у Харкові, щоб отримати свій продуктовий набір.

Варто звернути увагу, що видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові здійснюється лише офлайн. Отримати її можна виключно особисто при пред’явленні оригіналів необхідних документів. У разі потреби пакунок може отримати довірена особа, якщо вона має відповідне підтвердження. Поштове надсилання чи доставка кур’єрськими службами не передбачені.

Організатори наголошують, що умови участі в програмі можуть змінюватися залежно від кількості заявок, наявних ресурсів та загальної ситуації. Тому всім охочим радять не зволікати з реєстрацією, аби вчасно скористатися можливістю отримати необхідну підтримку.

