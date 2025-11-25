Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається важливою частиною відновлення.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області продовжує надходити переселенцям та місцевим жителям завдяки програмі Mercy Corps, спрямованій на підтримку людей, чиє життя змінила війна, повідомляє Politeka.

Ініціатива охоплює внутрішньо переміщені родини, домогосподарства та агровиробників, які втратили ресурси або можливість працювати.

Проєкт включає різні форми підтримки: грошові гранти, продукти, побутові набори, засоби гігієни, а також спеціальну допомогу для агросектору. У регіоні програму реалізує благодійний фонд «Підтримка Агро», що співпрацює з місцевими громадами, підприємцями та невеликими фермерськими господарствами.

Особливу увагу приділяють людям і бізнесам, які втратили стабільний дохід через бойові дії. Перевага надається переселенцям, жінкам-фермеркам, власникам дрібних агропідприємств та тим, кому потрібні консультації для відновлення діяльності. Отримані ресурси дозволяють учасникам придбати необхідне обладнання, відновити земельні ділянки або стабілізувати виробництво, що позитивно впливає на економічну ситуацію в області.

Попри тимчасове призупинення подачі заявок на окремі напрями, програма працює з іншими категоріями, продовжуючи розширювати коло підтримки.

Гуманітарна допомога для ВПО у Чернігівській області залишається важливою частиною відновлення, допомагаючи родинам та аграрним господарствам повернутися до стабільності та впевнено планувати подальші кроки.

Крім того, у Чернігівській області люди також мають можливість отримати грошову допомогу.

Право на таку виплату мають українці, у яких середньомісячний сукупний дохід за останні шість місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

