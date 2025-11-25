Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области остается важной частью восстановления.

Гуманитарная помощь в Черниговской области для ВПЛ продолжает поступать переселенцам и местным жителям благодаря программе Mercy Corps, направленной на поддержку людей, жизнь которых изменила война, сообщает Politeka.

Инициатива включает внутренне перемещенные семьи, домохозяйства и агропроизводителей, которые потеряли ресурсы или возможность работать.

Проект включает в себя различные формы поддержки: денежные гранты, продукты, бытовые наборы, средства гигиены, а также специальную помощь для агросектора. В регионе программа реализуется благотворительным фондом «Поддержка Агро», сотрудничающим с местными общинами, предпринимателями и небольшими фермерскими хозяйствами.

Особое внимание уделяют людям и бизнесам, потерявшим стабильный доход из-за боевых действий. Предпочтение отдается переселенцам, женщинам-фермеркам, владельцам мелких агропредприятий и тем, кому нужны консультации для возобновления деятельности. Полученные ресурсы позволяют участникам приобрести необходимое оборудование, восстановить земельные участки или стабилизировать производство, что оказывает положительное влияние на экономическую ситуацию в области.

Несмотря на временную приостановку подачи заявок на отдельные направления, программа работает с другими категориями, продолжая расширять круг поддержки.

Кроме того, в Черниговской области у людей также есть возможность получить денежную помощь.

Право на такую ​​выплату имеют украинцы, у которых среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

