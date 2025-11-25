За словами волонтерів, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові допомагають зміцнити взаємну довіру.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові продовжує надавати благодійний фонд «Кінза Харків», який підтримує донорів, долучених до збору крові для пацієнтів місцевих медзакладів, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на підсилення громадської участі та мотивацію людей, що допомагають рятувати життя.

Фонд повідомляє, що щоп’ятниці учасники акції можуть отримати продовольчі пакунки після проходження електронної реєстрації. Дані заявників опрацьовують послідовно, а представники організації зв’язуються з кожним, аби уточнити деталі та погодити час видачі. Такий порядок дозволяє уникнути черг та зберегти комфорт для всіх, хто бере участь у програмі.

Поточний розподіл допомоги охопив сорок одного мешканця міста. У фонді підкреслюють, що ці набори є не лише матеріальною підтримкою, а й способом висловити щиру вдячність тим, хто добровільно приходить у центри крові та бере участь у важливому процесі лікування тяжкохворих. Для багатьох пацієнтів донори стають ключовою ланкою, яка дозволяє проводити операції та стабілізувати критичні стани.

Організатори нагадують: для отримання пакета необхідно пред’явити документ про здачу крові, паспорт та РНОКПП. Продукцію видають особисто донору, оскільки саме його внесок є підставою для участі у ініціативі. Окремо зазначається, що програмою можуть користуватися лише ті громадяни, яким медики дозволяють здавати кров з огляду на стан здоров’я.

Проєкт створено для підтримки людей, які потребують додаткової допомоги, та водночас стимулювання розвитку донорського руху. За словами волонтерів, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові допомагають зміцнити взаємну довіру та нагадують, наскільки важливою є участь кожного у спільних гуманітарних зусиллях.

