Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надається літнім мешканцям, які втратили житло або опинилися у складних обставинах через війну, повідомляє Politeka.

Програму організовано для забезпечення комфортного проживання у модульному містечку та соціального супроводу осіб похилого віку, а також підтримки внутрішньо переміщених сімей.

Координацію ініціативи здійснює Департамент соціального захисту населення міської ради. Спеціалісти приймають документи, перевіряють дані та формують списки учасників. Подати заявку можна особисто за адресою: місто Суми, вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Тут відвідувачам допомагають заповнити форми та консультують щодо подальших кроків.

Для реєстрації необхідні паспорт, ідентифікаційний код та довідка ВПО. Якщо підтримка потрібна родині, у заяві вказують усіх членів домогосподарства, що спрощує процес розселення та створює комфортні умови для кожного.

Модульне містечко обладнане всім необхідним для побуту, включно з соціальним супроводом, що дозволяє відновити звичний ритм життя та забезпечує безпеку та турботу.

Така гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надає не лише дах над головою, а й відчуття стабільності для найуразливіших мешканців регіону.

Окрім цього, українці області можуть отримати грошову підтримку. Фінансову допомогу надають ветеранам, чії будинки були зруйновані або пошкоджені під час бойових дій, а також тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Також передбачено компенсацію за оренду житла у безпечних районах для тих, хто змушений переселитися.

