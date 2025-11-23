Прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 листопада у Дніпрі обіцяє прохолодну пору.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 листопада у Дніпрі та розповіли, чи підготували сюрпризи останні осінні дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 листопада у Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 24-ого числа: ввечері проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Максимальна температура повітря сягне +11°C.

У вівторок, 25.11: повітря прогріється до +5°C. На небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дождів не прогнозується. У давнину виконували такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку: якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться – залишиться на землі.

Середа, 26.11: вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без дождів. Температурні коливання — від +3 до +9°C. У цей час "всякий зяб зупиняється в рості", тобто земля занурюється у сон до весни.

Четвер, 27 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+10°C.

У п’ятницю, 28.11: сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +5…+9°C.

Субота, 29.11: з ранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від +2 до +6°C.

У неділю 30.11: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температурні показники — від +1 до +5°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 24 по 30 листопада у Дніпрі обіцяє прохолодну пору.

