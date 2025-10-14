Місцеві мешканці помітили, що подорожчання продуктів у Полтавській області поступово позначається на сімейних бюджетах.

Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксували на різні групи товарів, повідомляє Politeka.

За останнім моніторингом, який провели фахівці Кременчуцького управління Держпродспоживслужби видно, що середні ціни на базові позиції та овочі суттєво коливаються, а деякі категорії виросли в ціні.

Дані про подорожчання продуктів у Полтавській області були зібрані станом на 11 вересня 2025 року і охоплюють як Кременчук, так і район.

Як проінформували в Кременчуцькій районній військовій адміністрації, подорожчання продуктів у Полтавській області відбувається на тлі стабільного контролю за ринком.

Найбільше підскочили цінники на м’ясні товари. Свинина коштує в середньому 264 грн за кілограм, а яловичина – 266. Кури у тушках продають по 131 грн за кілограм, а молоко в пляшках по 41 за 0,9 літра.

Водночас вартість хліба та батона залишається відносно стабільною і не перевищує 27 гривень за 0,55 кг хліба та 20 - за ту ж вагу батона.

Серед круп найбільше виросли цінники на гречку, її середня вартість становить понад 40 грн за 0,8 кг. Рис коштує приблизно 42. Макаронні вироби залишаються на рівні 38. Борошно пшеничне можна придбати по 21.

Яйця за останній тиждень виросли на 0,20 грн і зараз коштують майже 75 за десяток. Овочі "борщового набору" демонструють змішані тенденції. Картопля трохи піднялася на 0,06 грн. Морква здешевшала на 0,27. Цибуля тримається на рівні 11,48, буряк - 11,40.

Тож Кременчуцька РВА наголошує, що ріст відбувається поступово і контрольовано.

