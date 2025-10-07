Центр надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, а також засоби гігієни й необхідні речі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надаються внутрішньо переміщеним особам та людям старшого віку в Полтавській області, повідомляє Politeka.

Детальніше про ініціативу розповіли на офіційному сайті організації «ЯМаріуполь».

Центр «ЯМаріуполь» працює в Кременчуці за адресою: вул. Небесної сотні, 30а. Прийом відвідувачів здійснюється щодня з 8:00 до 18:00. Тут зібрано всі послуги в одному місці, що дає змогу швидко та зручно задовольнити основні потреби маріупольських родин.

Основні напрями роботи центру

Гуманітарна допомога. Центр надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, а також засоби гігієни й необхідні речі. Особливу увагу приділяють підтримці переселенців і громадян похилого віку, які потребують турботи та стабільної допомоги.

Психологічна підтримка. Кваліфіковані фахівці допомагають впоратися з наслідками стресу, втрат і психологічного виснаження, відновити внутрішню рівновагу та впевненість у майбутньому.

Юридичні консультації. Громадяни можуть отримати допомогу у відновленні документів, оформленні соціальних виплат, підготовці заяв для компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло.

Медична допомога. У центрі проводять первинні огляди, надають консультації лікарів, дають рекомендації щодо лікування, а за потреби — видають ліки.

Сприяння працевлаштуванню. Відвідувачам пропонують підтримку у пошуку роботи, можливість перекваліфікації, навчання новій спеціальності або підвищення кваліфікації.

Дитячі простори. У центрі облаштовані безпечні ігрові зони з вихователями, де діти можуть перебувати під наглядом, поки батьки займаються важливими справами.

Організація дозвілля. Проводяться заходи для дітей, молоді та дорослих, що допомагають адаптуватися до нової громади, знайомитися з людьми та створювати соціальні зв’язки.

Індивідуальний підхід. Кожен випадок розглядається персонально, щоб знайти оптимальне рішення навіть у найскладніших життєвих ситуаціях.

Центр «ЯМаріуполь» регулярно публікує актуальну інформацію про графік видачі гуманітарних наборів, зміни у розкладі та інші важливі події на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому додадуть, а кому відмовлять у надбавці.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що пропонують переселенцям.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: частина українців отримуватиме збільшені виплати.