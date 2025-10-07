Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляются внутренне перемещенным лицам и людям старшего возраста в Полтавской области, сообщает Politeka.
Детальнее об инициативе рассказали на официальном сайте организации «ЯМариуполь».
Центр "ЯМариуполь" работает в Кременчуге по адресу: ул. Небесной сотни, 30а. Прием посетителей осуществляется ежедневно с 8:00 до 18:00. Здесь собраны все услуги в одном месте, что позволяет быстро и удобно удовлетворить основные потребности мариупольских семей.
Основные направления работы центра
Гуманитарная помощь. Центр предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области , а также средства гигиены и необходимые вещи. Особое внимание уделяют поддержке переселенцев и пожилых людей, нуждающихся в заботе и стабильной помощи.
Психологическая поддержка. Квалифицированные специалисты помогают справиться с последствиями стресса, потерь и психологического истощения, восстановить внутреннее равновесие и уверенность в будущем.
Юридические консультации. Граждане могут получить помощь в восстановлении документов, оформлении социальных выплат, подготовке заявлений для компенсации за поврежденное или разрушенное жилье.
Медицинская помощь. В центре проводят первичные осмотры, консультируют врачей, дают рекомендации по лечению, а при необходимости — выдают лекарства.
Содействие трудоустройству. Посетителям предлагают поддержку поиска работы, возможность переквалификации, обучение новой специальности или повышение квалификации.
Детские просторы. В центре оборудованы безопасные игровые зоны с воспитателями, где дети могут находиться под наблюдением, пока родители занимаются важными делами.
Организация досуга. Проводятся мероприятия для детей, молодежи и взрослых, которые помогают адаптироваться к новой общине, знакомиться с людьми и создавать социальные связи.
Индивидуальный подход. Каждый случай рассматривается персонально, чтобы найти оптимальное решение даже в самых сложных ситуациях.
Центр «ЯМариуполь» регулярно публикует актуальную информацию о графике выдачи гуманитарных наборов, изменениях в расписании и других важных событиях на своих официальных страницах в социальных сетях.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кому прибавят, а кому откажут в надбавке.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что предлагают переселенцам.
Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: часть украинцев будет получать увеличенные выплаты.