Центр предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, а также средства гигиены и необходимые вещи.

Детальнее об инициативе рассказали на официальном сайте организации «ЯМариуполь».

Центр "ЯМариуполь" работает в Кременчуге по адресу: ул. Небесной сотни, 30а. Прием посетителей осуществляется ежедневно с 8:00 до 18:00. Здесь собраны все услуги в одном месте, что позволяет быстро и удобно удовлетворить основные потребности мариупольских семей.

Основные направления работы центра

Гуманитарная помощь. Центр предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области , а также средства гигиены и необходимые вещи. Особое внимание уделяют поддержке переселенцев и пожилых людей, нуждающихся в заботе и стабильной помощи.

Психологическая поддержка. Квалифицированные специалисты помогают справиться с последствиями стресса, потерь и психологического истощения, восстановить внутреннее равновесие и уверенность в будущем.

Юридические консультации. Граждане могут получить помощь в восстановлении документов, оформлении социальных выплат, подготовке заявлений для компенсации за поврежденное или разрушенное жилье.

Медицинская помощь. В центре проводят первичные осмотры, консультируют врачей, дают рекомендации по лечению, а при необходимости — выдают лекарства.

Содействие трудоустройству. Посетителям предлагают поддержку поиска работы, возможность переквалификации, обучение новой специальности или повышение квалификации.

Детские просторы. В центре оборудованы безопасные игровые зоны с воспитателями, где дети могут находиться под наблюдением, пока родители занимаются важными делами.

Организация досуга. Проводятся мероприятия для детей, молодежи и взрослых, которые помогают адаптироваться к новой общине, знакомиться с людьми и создавать социальные связи.

Индивидуальный подход. Каждый случай рассматривается персонально, чтобы найти оптимальное решение даже в самых сложных ситуациях.

Центр «ЯМариуполь» регулярно публикует актуальную информацию о графике выдачи гуманитарных наборов, изменениях в расписании и других важных событиях на своих официальных страницах в социальных сетях.

