Бесплатное жилье для ВПЛ Полтавской области предоставляется в Полтаве и Пирятине, хотя условия отличаются.

Владельцы частных домов в нескольких населенных пунктах предоставляют украинцам бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.

На специализированном портале «Помоги» опубликовали актуальные объявления для переселенцев.

В Полтаве, на переулке Тупой, предлагается вариант. В частном доме с собственным садом и огородом доступна просторная комната для проживания. Дом готовы предоставить опрятным и порядочным людям, преимущественно женщине или супругам. В доме проживает пожилая женщина, способная самостоятельно вести быт, хотя испытывает определенные возрастные трудности с памятью. Проживание предполагает частичные удобства. Для заинтересованных в объявлении указан номер телефона.

В Полтаве, по улице Драгоманова, открыто два места для проживания матери с ребенком. Проживание предоставляется бесплатно и включает в себя питание и средства гигиены, коммунальные услуги оплачивать не нужно. Дом расположен в спокойном районе, где отсутствует угроза обстрелов. В доме созданы все необходимые условия для комфортной жизни, а также обустроен двор с детской зоной отдыха, включающий качели, батут и летний бассейн. Для связи с хозяевами следует отправлять сообщения через Viber.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области можно найти в Пирятине. Предлагается дачный домик с двумя комнатами на 3-4 человека. Внутри есть печное отопление и газовый баллон. Скважина воды, туалет на улице. Можно заслеяться с животными. В райцентр 3км, рядом находится рынок, магазины, школы, больница.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ Полтавской области предоставляется в Полтаве и Пирятине. Условия разнятся, но все варианты направлены на поддержку переселенцев.

