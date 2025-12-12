Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області можуть стати рятувальним колом для багатьох громадян із числа вразливих категорій.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області надаються у державних центрах та територіальних управліннях соціального захисту, повідомляє Politeka.

Допомога включає як набори з їжею довгострокового зберігання, так і речі першої необхідності для дітей, літніх осіб, багатодітних родин, малозабезпечених сімей, жінок та осіб з інвалідністю. Всі пункти працюють за графіком, який можна уточнити за телефонами контактних центрів.

Безкоштовні продукти у Київській області видаються у кількох штабах та центрах соцобслуговування. Наприклад, у Терцентрі соцобслуговування на Вікентія Беретті, 18 доступна допомога їжю довгострокового зберігання та речами першої необхідності.

Пункти обслуговують дітей, пенсіонерів, жінок, ВПО, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, а також людей з інвалідністю. Для отримання допомоги необхідно звертатися за адресою або уточнювати деталі за телефоном.

Ще один осередок функціонує в управлінні праці та соціального захисту населення на Курнатовського, 7-а. Тут доступні аналогічні продовольчі набори. Пункт працює за попереднім записом або при зверненні на контактний номер. Підтримку отримують ті ж категорії громадян.

Крім того, у Терцентрі соцобслуговування на Жмеринській, 22-а організована видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Київській області.

Для уточнення графіку роботи та умов отримання пакунків потрібно телефонувати за номером або звертатися особисто.

Ще один центр розташований у школі №85 на просп. Голосіївський, 36. Режим роботи слід уточнювати за телефоном.

