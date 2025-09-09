Грошова допомога для ВПО в Полтавській області надається внутрішньо переміщеним особам, які втратили житло через бойові дії, повідомляє Politeka.

Виплати здійснюються щомісяця: 3 000 гривень отримують діти та люди з інвалідністю, інші категорії – 2 000 гривень. Оформлення можна здійснити онлайн через портал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або через «Дія», а також офлайн у сервісних центрах ПФУ, ЦНАП або через уповноважених представників місцевої влади.

Право на допомогу мають громадяни, які з 1 січня 2022 року перемістилися з районів активних бойових дій або тимчасово окупованих територій, а також ті, чиє житло зруйновано чи непридатне для проживання. Інформація про такі об’єкти фіксується в Державному реєстрі пошкодженого майна або підтверджується органами місцевого самоврядування. Виплати охоплюють також дітей, народжених у ВПО, дані про яких внесено до Єдиної інформаційної бази.

Працездатні переселенці, які подали заяву з 1 грудня 2023 року, протягом трьох місяців після призначення повинні забезпечити власну зайнятість. Для цього можна влаштуватися на роботу, зареєструватися як фізична особа-підприємець, стати самозайнятою особою, подати заявку на грант або допомогу для навчання чи розвитку бізнесу, а також отримати статус безробітного. Якщо вимоги не виконано, виплати припиняються з четвертого місяця.

Звільнення від обов’язку працевлаштування перші півроку стосується осіб, які доглядають за дітьми до шести років, трьома і більше неповнолітніми, навчають дітей онлайн, піклуються про хвору дитину, мають інвалідність I–II групи, опікують осіб з інвалідністю чи літніх родичів, а також студентів денної або дуальної форми навчання.

Для оформлення потрібні заява встановленої форми, паспорт, свідоцтва про народження дітей до 14 років, рішення суду про втрату працездатності (за наявності), довідка про тяжке захворювання дитини та інші документи, що впливають на розмір допомоги.

У разі зміни обставин, що впливають на право на отримання коштів, виплати можуть бути змінені або припинені. Завдяки цій системі грошова допомога для ВПО в Полтавській області дозволяє переселенцям покривати базові потреби та забезпечує стабільність у нових умовах проживання.

Джерело: Стопкор

