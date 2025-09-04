Робота для пенсіонерів в Полтаві охоплює різні напрямки та дозволяє літнім людям обирати вакансії.

Робота для пенсіонерів в Полтаві доступна у кількох сферах, зокрема готельно-ресторанній та оптовій торгівлі, повідомляє Politeka.

Свіжий перелік вакансій опублікований на сайті work.ua.

ФОП Кандиба І.В. запрошує бариста, як з досвідом, так і без нього. Графік роботи пропонується 2/2, 3/3 або 4/4, зарплата складає 7 000–10 000 гривень. Основні обов’язки включають приготування кавових напоїв за технологічними картами, дотримання касової дисципліни та підтримку чистоти на робочому місці. Вимоги: чесність, пунктуальність та позитивне ставлення до життя. Підприємство готове прийняти студентів, людей з інвалідністю та пенсіонерів.

Компанія «Партнер-Групп ЛТД, ТОВ» запрошує комплектувальника на нічну зміну у сфері оптової торгівлі та дистрибуції товарів. Заробітна плата становить 20 000–45 000 гривень із бонусною системою та регулярними виплатами двічі на місяць. Працівник відповідає за комплектацію замовлень за накладними та підтримку порядку на складі. Вимоги: уважність, відповідальність та трудолюбність. Пропозиція підходить для студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Мережа JinSushi шукає кухарів-сушистів для доставки страв на вулиці Котляревського. Зарплата коливається від 28 000 до 32 000 гривень плюс відсоток від каси. Основні обов’язки: приготування суші, заготовок, рису та дотримання чистоти на кухні. Вимоги: досвід від року, відповідальність, порядність, орієнтація на результат і бажання розвиватися.

Робота можливе як повна, так і неповна зайнятість, з гнучким графіком від 10 до 25 змін, оплачуваним стажуванням, харчуванням і розвозом додому.

Отже, робота для пенсіонерів в Полтаві охоплює різні напрямки та дозволяє літнім людям обирати вакансії відповідно до досвіду, фізичних можливостей та побажань, отримуючи стабільну оплату та комфортні умови праці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.