Кожен, хто відповідає вимогам, може отримати безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві.

Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві надає благодійний фонд «Карітас» для внутрішньо переміщених осіб, які відповідають визначеним критеріям вразливості, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку організації у Facebook.

Фонд активно реалізує проєкт «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України», спрямований на підтримку людей, змушених залишити свої домівки через війну. У межах ініціативи стартувала реєстрація на транзитні продуктові набори, які отримують переселенці, що перебувають у приймаючій громаді не більше ніж 60 днів.

Право на допомогу мають особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи, а також інваліди з дитинства; люди з тяжкими хронічними чи серйозними захворюваннями; громадяни віком від 60 років; самотні батьки чи опікуни, які виховують неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю, що потребують сторонньої підтримки; багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми; вагітні та матері з малюками до трьох років; домогосподарства, які втратили основне джерело доходу через війну.

Реєстрація проводиться за адресою: вулиця Пилипа Орлика, 20/1, щоденно з 9:00 до 18:00. Для оформлення наборів переселенцям необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідку ВПО не старше 30 днів, реквізити банківського рахунку у форматі IBAN, документи, що підтверджують належність до однієї з категорій вразливості, а також довідку форми ОК-5 або ОК-7.

Кожен, хто відповідає вимогам, може отримати безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві, що дозволяє забезпечити базові потреби переселенців та надати необхідну підтримку у складний період їхнього перебування в новому місті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.