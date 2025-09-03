Каждый отвечающий требованиям может получить бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляет благотворительный фонд «Каритас» для внутренне перемещенных лиц, отвечающих определенным критериям уязвимости, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на официальную страницу организации в Facebook.

Фонд активно реализует проект «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины», направленный на поддержку людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны. В рамках инициативы стартовала регистрация на транзитные продуктовые наборы, получаемые переселенцами, находящимися в принимающей общине не более 60 дней.

Правом на помощь имеют лица с инвалидностью первой, второй или третьей группы, а также инвалиды с детства; люди с тяжелыми хроническими или серьезными заболеваниями; граждане в возрасте от 60 лет; одинокие родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей или лиц с инвалидностью, нуждающихся в посторонней поддержке; многодетные семьи с тремя и более детьми; беременные и матери с малышами до трех лет; домохозяйства, утратившие основной источник дохода из-за войны войны.

Регистрация производится по адресу: улица Филиппа Орлика, 20/1, ежедневно с 9:00 до 18:00. Для оформления наборов переселенцам необходимо иметь паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справку ВПЛ не старше 30 дней, реквизиты банковского счета в формате IBAN, документы, подтверждающие принадлежность к одной из категорий уязвимости, справку формы ОК-5 или ОК-7.

Каждый, кто отвечает требованиям, может получить бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве, что позволяет обеспечить базовые потребности переселенцев и предоставить необходимую поддержку в сложный период их пребывания в новом городе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.