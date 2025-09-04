Работа для пенсионеров в Полтаве охватывает разные направления и позволяет пожилым людям выбирать вакансии.

Работа для пенсионеров в Полтаве доступна в нескольких сферах, в том числе гостинично-ресторанная и оптовая торговля, сообщает Politeka.

Свежий список вакансий опубликован на сайте work.ua.

ФЛП Кандыба И.В. приглашает бариста , как с опытом, так и без него. График работы предлагается 2/2, 3/3 или 4/4, зарплата составляет 7000-10000 гривен. Основные обязанности включают приготовление кофейных напитков по технологическим картам, соблюдение кассовой дисциплины и поддержание чистоты на рабочем месте. Требования: честность, пунктуальность и позитивное отношение к жизни. Предприятие готово принять студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Компания «Партнер-Групп ЛТД, ООО» приглашает комплектующего на ночную смену в сфере оптовой торговли и дистрибуции товаров. Заработная плата составляет 20 000-45 000 гривен с бонусной системой и регулярными выплатами дважды в месяц. Работник отвечает за комплектацию заказов по накладным и поддержание порядка на складе. Требования: внимательность, ответственность и трудолюбие. Предложение подходит для студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Сеть JinSushi ищет поваров-сушистов для доставки блюд на улице Котляревского. Зарплата колеблется от 28000 до 32000 гривен плюс процент от кассы. Основные обязанности: приготовление суши, заготовок, риса и соблюдение чистоты на кухне. Требования: опыт года, ответственность, порядочность, ориентация на результат и желание развиваться.

Работа возможна как полная, так и неполная занятость, с гибким графиком от 10 до 25 смен, оплачиваемой стажировкой, питанием и развозом на дом.

Итак, работа для пенсионеров в Полтаве охватывает различные направления и позволяет пожилым людям выбирать вакансии в соответствии с опытом, физическими возможностями и пожеланиями, получая стабильную оплату и комфортные условия труда.

