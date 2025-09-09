Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предоставляется внутренне перемещенным лицам, потерявшим жилье из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Выплаты производятся ежемесячно: 3 000 гривен получают дети и люди с инвалидностью, другие категории – 2 000 гривен. Оформление можно осуществить онлайн через портал Пенсионного фонда, мобильное приложение или через "Дія", а также оффлайн в сервисных центрах ПФУ, ЦНАП или через уполномоченных представителей местных властей.

Право на помощь имеют граждане, которые с 1 января 2022 переместились из районов активных боевых действий или временно оккупированных территорий, а также те, чье жилье разрушено или непригодно для проживания. Информация о таких объектах фиксируется в Государственном реестре поврежденного имущества или подтверждается органами местного самоуправления. Выплаты охватывают также детей, рожденных в ВПЛ, данные о которых внесены в Единую информационную базу.

Трудоспособные переселенцы, подавшие заявление с 1 декабря 2023 года, в течение трех месяцев после назначения должны обеспечить свою занятость. Для этого можно устроиться на работу, зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель, стать самозанятым лицом, подать заявку на грант или помощь для обучения или развития бизнеса, а также получить статус безработного. Если требования не выполнены, выплаты прекращаются с четвертого месяца.

Освобождение от обязанности трудоустройства первые полгода касается лиц, которые ухаживают за детьми до шести лет, тремя и более несовершеннолетними, обучают детей онлайн, заботятся о больном ребенке, имеют инвалидность I–II группы, опекают лиц с инвалидностью или пожилых родственников, а также студентов дневной или дуальной формы обучения.

Для оформления необходимы заявление установленной формы, паспорт, свидетельства о рождении детей до 14 лет, решение суда о потере трудоспособности (при наличии), справка о тяжелом заболевании ребенка и другие документы, влияющие на размер пособия.

В случае изменения обстоятельств, влияющих на право получения средств, выплаты могут быть изменены или прекращены. Благодаря этой системе денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области позволяет переселенцам покрывать базовые потребности и обеспечивает стабильность в новых условиях проживания.

Источник: Стопкор

