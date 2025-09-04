Полтавська міська рада ухвалила рішення, що у Полтаві перекриють рух транспорту через заплановані роботи.

У Полтаві перекриють рух транспорту через масштабні роботи, які зазділегіть запланували комунальні служби міста, повідомляє Politeka.net.

Про це стало відомо із засідання виконкому, яке відбулося 3 вересня.

У Полтаві перекриють рух транспорту. Відомо, що Полтавська міська рада ухвалила рішення про тимчасове повне перекриття руху транспорту на вулиці Гребінки у місті. Це обмеження стосується певної ділянки вулиці та вводиться з метою забезпечення безпечного проведення робіт із благоустрою та усунення аварійних дерев.

Згідно з оприлюдненим проєктом рішення, перекриття пересування пов’язане із зверненням комунального підприємства «Декоративні культури». Працівники підприємства мають провести спилювання аварійних дерев, які становлять загрозу для безпеки мешканців і водіїв.

Роботи триватимуть до 11 вересня, протягом цього періоду пересування автотранспорту буде повністю обмежено на ділянці вулиці від будинку №8 до будинку №8б на вулиці Баяна.

Для забезпечення безпеки учасників дорожнього пересування на місці проведення робіт встановлять необхідні дорожні знаки, що попереджатимуть про тимчасове перекриття. Крім того, для водіїв буде організовано об’їзд ділянки, на якій здійснюються роботи, щоб уникнути заторів і забезпечити комфортний рух транспортних засобів у прилеглих районах.

Міська рада закликає водіїв заздалегідь планувати свої маршрути та уважно слідкувати за тимчасовими знаками, дотримуючись встановлених правил безпеки під час проведення робіт із спилювання аварійних дерев.

