В Полтаве перекроют движение транспорта из-за масштабных работ, которые заранее запланировали коммунальные службы города, сообщает Politeka.net.

Об этом стало известно с заседания исполкома, которое состоялось 3 сентября.

В Полтаве перекроют движение транспорта Известно, что Полтавский городской совет принял решение о временном полном перекрытии движения транспорта на улице Гребенки в городе. Это ограничение касается определенного участка улицы и вводится с целью обеспечения безопасного проведения труда по благоустройству и устранению аварийных деревьев.

Согласно обнародованному проекту решения, перекрытие передвижения связано с обращением коммунального предприятия «Декоративные культуры». Работники предприятия должны провести спиливание аварийных деревьев, представляющих угрозу безопасности жителей и водителей.

Ограничения продлятся до 11 сентября, в течение этого периода передвижение автотранспорта будет полностью ограничено на участке улицы от дома №8 до дома №8б на улице Баяна.

Для обеспечения безопасности участников дорожного передвижения на месте проведения работ установят необходимые дорожные знаки, предупреждающие временное перекрытие. Кроме того, для водителей будет организован объезд участка, на котором осуществляются работы, чтобы избежать пробок и обеспечить комфортное движение транспортных средств в близлежащих районах.

Городской совет призывает водителей заранее планировать свои маршруты и внимательно следить за временными знаками, соблюдая установленные правила безопасности при проведении работ по спиливанию аварийных деревьев.

