Через ремонт на зазначеній ділянці буде змінена схема проїзду та введено новий графік руху транспорту в Житомирі.

Тимчасово змінять організацію дорожнього проїзду та вводиться новий графік руху транспорту в Житомирі, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила пресслужба Житомирської міської ради на своїй сторінці у Facebook.

Новий графік руху транспорту в Житомирі через масштабні ремонтні роботи на лінії напірного каналізаційного колектора, розташованого по вулиці Івана Гонти в районі міської головної каналізаційно-насосної станції.

Згідно з оприлюдненою інформацією, проїзд транспорту по вулиці Івана Гонти буде повністю перекритий у період з 6 по 8 грудня 2025 року включно. Обмеження пов’язані з виконанням робіт із будівництва нової лінії напірного каналізаційного колектора, який проходитиме від ГКНС за адресою вулиця Івана Гонти 16 і до каналізаційних очисних споруд №1 та №2.

Цей об’єкт є важливим для модернізації міських мереж водовідведення, тому роботи проводяться у стислі строки та потребують повного перекриття дороги.

Через ремонт на зазначеній ділянці буде змінена схема проїзду громадського транспорту. Автобусні маршрути №10 Крошня — Паперова фабрика та №23 Богунія — Комбінат силікатних виробів курсуватимуть лише до місця проведення робіт, тобто до будинку по вулиці Івана Гонти 16.

Далі пасажирам буде запропонована безоплатна пересадка на окремий комунальний автобус. Цей транспорт забезпечуватиме перевезення людей у напрямках Паперової фабрики, Комбінату силікатних виробів та села Слобода-Селець.

Роботу тролейбусного маршруту №4А Крошня — Паперова фабрика тимчасово скоригують. У період перекриття тролейбуси цього маршруту курсуватимуть лише до мікрорайону Польова, не продовжуючи проїзд до кінцевої зупинки.

Для приватного автотранспорту буде запропоновано альтернативні шляхи руху. Об’їзд організують відповідно до розробленої схеми організації дорожнього руху, яку попередньо оприлюднять для зручності водіїв.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Екологічна катастрофа під Житомиром: інспектори виявили гігантське стихійне звалище площею понад 1000 "квадратів".

Також Politeka повідомляла, Вперше на Житомирщині: школярі присягнули стати "Омбудсманами" та захищати права дітей.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду у Житомирі: платити доведеться по-іншому, що змінилося.