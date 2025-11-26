Размер денежной помощи для пенсионеров в Одесской области составляет 6,5 тысяч гривен, однако получить выплаты могут не все пожилые люди.

Стала доступна денежная помощь для пенсионеров в Одесской области, призванная оказать поддержку в период зимних холодов 2025/26, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Одесской области составляет 6,5 тысяч гривен. Эта выплата предоставляется один раз и носит целевой характер — средства можно будет использовать исключительно на покупку лекарств и товаров, необходимых для подготовки к зимнему периоду.

Подача заявок началась 20 ноября 2025 года. Оформить помощь могут следующие категории граждан:

дети, которые находятся под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или приемных семьях;

дети из малообеспеченных домохозяйств;

дети и лица с инвалидностью первой группы из внутренне перемещенных лиц;

одинокие пенсионеры.

Для подачи заявки предусмотрены два способа

Оформление оффлайн, через Пенсионный фонд, предусматривает:

посещение любого отделения ПФУ;

предоставление заранее открытой «Дия.Карты» или другой банковской карты со специальным счетом;

представление документов работнику, который внесет данные в систему и передаст их для последующей выплаты.

При подаче заявки онлайн необходимо:

открыть приложение «Дия»;

перейти в раздел «Сервисы»;

выбрать пункт "Зимняя поддержка";

найти подходящую программу помощи;

подтвердить наличие «Дия.Карты».

«Дия.Карта» — это банковский счет, который открывается непосредственно через приложение «Дия» и используется для получения выплат по государственным программам.

