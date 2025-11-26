Стала доступна денежная помощь для пенсионеров в Одесской области, призванная оказать поддержку в период зимних холодов 2025/26, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что об этом известно.
Размер денежной помощи для пенсионеров в Одесской области составляет 6,5 тысяч гривен. Эта выплата предоставляется один раз и носит целевой характер — средства можно будет использовать исключительно на покупку лекарств и товаров, необходимых для подготовки к зимнему периоду.
Подача заявок началась 20 ноября 2025 года. Оформить помощь могут следующие категории граждан:
- дети, которые находятся под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детских домах семейного типа или приемных семьях;
- дети из малообеспеченных домохозяйств;
- дети и лица с инвалидностью первой группы из внутренне перемещенных лиц;
- одинокие пенсионеры.
Для подачи заявки предусмотрены два способа
Оформление оффлайн, через Пенсионный фонд, предусматривает:
- посещение любого отделения ПФУ;
- предоставление заранее открытой «Дия.Карты» или другой банковской карты со специальным счетом;
- представление документов работнику, который внесет данные в систему и передаст их для последующей выплаты.
При подаче заявки онлайн необходимо:
- открыть приложение «Дия»;
- перейти в раздел «Сервисы»;
- выбрать пункт "Зимняя поддержка";
- найти подходящую программу помощи;
- подтвердить наличие «Дия.Карты».
«Дия.Карта» — это банковский счет, который открывается непосредственно через приложение «Дия» и используется для получения выплат по государственным программам.
