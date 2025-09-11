Чтобы получить право на такую ​​доплату для пенсионеров в Полтавской области нужно соответствовать ряду критериев.

Украинские граждане, достигшие 65-летнего возраста, имеют право на получение доплаты для пенсионеров в Полтавской области от государства, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 25 февраля 2025 г. №209.

Это право установлено правительством и предусматривает, что в случае, если размер пенсии человека меньше 3758 гривен, государство берет на себя обязанность компенсировать разницу. Важно, что такая доплата для пенсионеров в Полтавской области начисляется автоматически — украинцу не нужно лично обращаться в ПФУ или подавать дополнительные заявления.

Согласно нормам, пенсионеры, имеющие необходимый страховой стаж и достигшие возраста 65 лет, получают надбавку в размере 40 процентов от минимальной заработной платы. В 2025 году минимальная заработная плата составляет 8000 гривен, следовательно, 40 процентов от этой суммы составляет 3200 гривен. Именно такую ​​надбавку получают граждане, отвечающие условиям.

Однако в марте Кабинет Министров принял постановление, установившее для этой категории лиц гарантированную пенсионную выплату на уровне 3758 гривен. Таким образом даже если фактическая пенсия вместе со всеми надбавками не достигает указанного уровня, государство компенсирует нехватку средств.

Чтобы получить право на такую ​​доплату для пенсионеров в Полтавской области нужно соответствовать ряду критериев, перечисленных в постановлении правительства.

Во-первых, украинец не должен работать или заниматься предпринимательской деятельностью.

Во-вторых, обязательно наличие необходимого трудового стажа: для мужчин он составляет не менее 35 лет, для женщин — 30 лет. Кроме того, надбавка распространяется не только на получающих пенсию по возрасту, но и на лиц, состоящих на пенсии по инвалидности, по выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

В то же время не все пожилые граждане подпадают под действие этой нормы. Если человек продолжает работать или получает дополнительные доходы, ему такая доплата не начисляется. Аналогично она не предусмотрена для тех, у кого нет достаточного трудового стажа.

Дополнительных начислений не получат и пенсионеры, чья пенсия вместе со всеми надбавками превышает установленный порог в 3758 гривен.

