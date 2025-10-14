Подорожчання проїзду в Львівській області з новою силою вдарить по гаманцях місцевих жителів, тож розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Львівській області стане відчутним для тих, хто користується готівковими розрахунками в одному з міст, повідомляє Politeka.

Як проінформувала пресслужба Дрогобицької міськради, у Дрогобичі ухвалили рішення, яке торкнеться більшості пасажирів міських автобусів.

Виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи, і відтепер подорожчання проїзду в Львівській області торкнеться любителів готівки.

Вартість поїздки для власників «Картки мешканця Дрогобицької ТГ» залишилася незмінною - 15 гривень. Якщо ж пасажир розраховується банківською карткою, то квиток коштує 18 гривень, а за готівку - 20 гривень.

Таке подорожчання проїзду в Львівській області пояснюють тим, що влада прагне мотивувати мешканців переходити на безготівкову оплату. У міській раді зазначили, що це не просто зручно, а й дає можливість вести чіткий облік пасажирів.

Завдяки електронним транзакціям стає зрозуміло, які маршрути найбільш завантажені, скільки пільговиків користується транспортом і як це впливає на загальний пасажиропотік. У міськраді переконані, що така система допоможе ефективніше планувати роботу перевізників і контролювати доходи.

Окрім цього, варто зазначити, що право не платити за квиток мають УБД, у тому числі ветерани АТО, ООС і добровольці.

Також безоплатно їздитимуть особи з інвалідністю внаслідок війни, ті, хто супроводжує інвалідів першої групи, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, люди та діти з інвалідністю.

Батьки загиблих військовослужбовців, члени сімей полеглих захисників, ветерани різних служб (військової, поліції, податкової, пожежної, цивільного захисту та інші).

До пільговиків також належать реабілітовані особи, діти з багатодітних родин і родини полонених чи зниклих безвісти військових.

