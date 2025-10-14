Подорожчання проїзду в Львівській області стане відчутним для тих, хто користується готівковими розрахунками в одному з міст, повідомляє Politeka.
Як проінформувала пресслужба Дрогобицької міськради, у Дрогобичі ухвалили рішення, яке торкнеться більшості пасажирів міських автобусів.
Виконавчий комітет міської ради затвердив нові тарифи, і відтепер подорожчання проїзду в Львівській області торкнеться любителів готівки.
Вартість поїздки для власників «Картки мешканця Дрогобицької ТГ» залишилася незмінною - 15 гривень. Якщо ж пасажир розраховується банківською карткою, то квиток коштує 18 гривень, а за готівку - 20 гривень.
Таке подорожчання проїзду в Львівській області пояснюють тим, що влада прагне мотивувати мешканців переходити на безготівкову оплату. У міській раді зазначили, що це не просто зручно, а й дає можливість вести чіткий облік пасажирів.
Завдяки електронним транзакціям стає зрозуміло, які маршрути найбільш завантажені, скільки пільговиків користується транспортом і як це впливає на загальний пасажиропотік. У міськраді переконані, що така система допоможе ефективніше планувати роботу перевізників і контролювати доходи.
Окрім цього, варто зазначити, що право не платити за квиток мають УБД, у тому числі ветерани АТО, ООС і добровольці.
Також безоплатно їздитимуть особи з інвалідністю внаслідок війни, ті, хто супроводжує інвалідів першої групи, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, люди та діти з інвалідністю.
Батьки загиблих військовослужбовців, члени сімей полеглих захисників, ветерани різних служб (військової, поліції, податкової, пожежної, цивільного захисту та інші).
До пільговиків також належать реабілітовані особи, діти з багатодітних родин і родини полонених чи зниклих безвісти військових.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення
Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни