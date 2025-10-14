Подорожание проезда во Львовской области с новой силой ударит по кошелькам местных жителей, так что рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда во Львовской области станет ощутимым для тех, кто пользуется наличными расчетами в одном из городов, сообщает Politeka.

Как проинформировала пресс-служба Дрогобычского горсовета, в Дрогобыче приняли решение, которое коснется большинства пассажиров городских автобусов.

Исполнительный комитет городского совета утвердил новые тарифы, и теперь подорожание проезда во Львовской области коснется любителей наличных.

Стоимость поездки для владельцев «Карты жителя Дрогобычской ТГ» осталась неизменной – 15 гривен. Если же пассажир рассчитывается банковской картой, то билет стоит 18 гривен, а за наличные - 20 гривен.

Такое подорожание проезда во Львовской области объясняют тем, что власти стремятся мотивировать жителей переходить на безналичную оплату. В городском совете отметили, что это не просто удобно, но и позволяет вести четкий учет пассажиров.

Благодаря электронным транзакциям становится ясно, какие маршруты наиболее загружены, сколько льготников пользуется транспортом и как это влияет на общий пассажиропоток. В горсовете убеждены, что такая система поможет более эффективно планировать работу перевозчиков и контролировать доходы.

Кроме этого, следует отметить, что право не платить за билет имеют УБД, в том числе ветераны АТО, ООС и добровольцы.

Также безвозмездно будут ездить лица с инвалидностью в результате войны, сопровождающие инвалидов первой группы, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, люди и дети с инвалидностью.

Родители погибших военнослужащих, члены семей павших защитников, ветераны разных служб (военной, полиции, налоговой, пожарной, гражданской защиты и другие).

К льготникам также относятся реабилитированные лица, дети из многодетных семей и семьи пленных или пропавших без вести военных.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили