Подорожание проезда в Одесской области позволит избежать перебоев в работе транспорта и сохранит уровень сервиса для пользователей.

Подорожание проезда в Одесской области вступило в силу 8 сентября и охватило пригородные направления железнодорожного сообщения, сообщает Politeka.

Новые тарифы введены согласно приказу директора филиала «Пригородная пассажирская компания». Стоимость поездок теперь определяется по километражу: маршруты до тридцати километров оцениваются в двадцать гривен, тогда как от тридцати одного до пятидесяти - в тридцать. К этой категории относятся сообщения между станциями Выгода – Одесса-Главная (34,1 км) и Раздельная 1 – Одесса-Главная (36,4 км).

Для расстояний более пятидесяти километров установлено разделение по зонам: 51-60 км - 35 гривен, 61-70 - 40, 71-80 - 45, 81-90 - 55. Пассажиры, преодолевающие маршруты от 91 до 320 километров, оплачивают от 57 до 57 километров, оплачивают от 57 до 57 километров.

Предприятие объясняет, что обновление стоимости стало вынужденным из-за повышения затрат на содержание инфраструктуры, ремонта подвижного состава и обеспечения стабильности рейсов. Представители компании подчеркивают, что подорожание проезда в Одесской области позволит избежать перебоев в работе транспорта и сохранит надлежащий уровень сервиса для пользователей.

В управлении подчеркивают, что пересмотр расценок экономически обоснован и направлен на поддержание устойчивой деятельности пассажирских перевозок. Для удобства граждан предприятие рекомендует заранее ознакомиться с обновленными таблицами тарифов на вокзалах. Это позволяет планировать расходы, особенно для тех, кто регулярно пользуется железнодорожным транспортом.

Решение призвано обеспечить стабильность движения, бесперебойное сообщение между населенными пунктами и сохранение качества транспортных услуг в регионе, несмотря на экономические вызовы и рост себестоимости обслуживания.

