Подорожчання проїзду в Одеській області дозволить уникнути перебоїв у роботі транспорту та збереже належний рівень сервісу для користувачів.

Подорожчання проїзду в Одеській області набуло чинності 8 вересня та охопило приміські напрямки залізничного сполучення, повідомляє Politeka.

Нові тарифи запроваджені згідно з наказом директора філії «Приміська пасажирська компанія». Вартість поїздок тепер визначається за кілометражем: маршрути до тридцяти кілометрів оцінюються у двадцять гривень, тоді як від тридцяти одного до п’ятдесяти — у тридцять. До цієї категорії належать сполучення між станціями Вигода — Одеса-Головна (34,1 км) і Роздільна 1 — Одеса-Головна (36,4 км).

Для відстаней понад п’ятдесят кілометрів встановлено поділ за зонами: 51–60 км — 35 гривень, 61–70 — 40, 71–80 — 45, 81–90 — 55. Пасажири, що долають маршрути від 91 до 320 кілометрів, сплачують від 57 до 90 гривень відповідно до протяжності шляху.

Підприємство пояснює, що оновлення вартості стало вимушеним через підвищення витрат на утримання інфраструктури, ремонт рухомого складу та забезпечення стабільності рейсів. Представники компанії підкреслюють: подорожчання проїзду в Одеській області дозволить уникнути перебоїв у роботі транспорту та збереже належний рівень сервісу для користувачів.

В управлінні наголошують, що перегляд розцінок є економічно обґрунтованим і спрямований на підтримку сталої діяльності пасажирських перевезень. Для зручності громадян підприємство рекомендує заздалегідь ознайомлюватися з оновленими таблицями тарифів на вокзалах. Це дає можливість планувати витрати, особливо для тих, хто регулярно користується залізничним транспортом.

Рішення покликане забезпечити стабільність руху, безперебійне сполучення між населеними пунктами та збереження якості транспортних послуг у регіоні, незважаючи на економічні виклики та зростання собівартості обслуговування.

