Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Запорожье обещает приход настоящей осенней с резкой прохладой.

Синоптики провели прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Запорожье и рассказали, какие сюрпризы подготовили осенние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Запорожье. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 13 числа: Утро в Запорожье будет пасмурным, но днем ​​небо прояснится, и ясная погода удержится до позднего вечера. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +12°C.

Во вторник, 14.10: воздух прогреется до +13°C. Погода изменится уже в середине дня, и небо в городе покроется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков.

Среда, 15.10: ожидается пасмурный день, но бух дождей. Температурные колебания от +7 до +12°C. В настоящее время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку 0 градусов Цельсия.

Четверг, 16 числа: облака уже с утра укроют небо, и пасмурность будет держаться до конца дня. В течение дня температура будет держаться в пределах +7…+13°C. Наши предки прислушивались к кукушке: если она тянется к зиме, то ожидается дождь. И в прежние времена этого дня действительно шел первый снег.

В пятницу, 17.10: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Дождей не прогнозируется. Температура воздуха будет держаться в пределах +8…+14°C.

Суббота, 18.10: облака затянут город до самого вечера. Дождей не прогнозируется. Температура будет колебаться от +9 до +15°C.

В воскресенье 19:10: с утра до самого вечера небо будет покрыто облаками. Осадков не прогнозируется. Температурные показатели от +9 до +14°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 13 по 19 октября в Запорожье обещает прохладное время.

