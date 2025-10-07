Підкреслюється, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області реалізуються завдяки співпраці міжнародних партнерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області надає благодійний фонд «Посмішка ЮА», проте роздача відбудеться в окремих громадах, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці Фейсбук.

Акція спрямована на допомогу людям, що опинилися у складних життєвих обставинах через війну, втратили джерела доходів або потребують додаткової підтримки для забезпечення базових потреб.

Роздача продуктових наборів проходитиме у період з 6 по 10 жовтня 2025 року включно. У цей час мешканці кількох громад Запорізької області зможуть отримати допомогу за місцем проживання. Видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області відбуватиметься в таких населених пунктах:

Степногірська громада Василівського району – село Приморське;

Новоолександрівська громада Запорізького району – села Григорівка, Юльївка та Новоолександрівка;

Оріхівська - Пологівського району – місто Оріхів.

Організатори наголошують, що адреси конкретних пунктів видачі та точний час проведення акції можуть відрізнятися залежно від населеного пункту.

Тому мешканців закликають уважно стежити за оновленнями у соціальних мережах своїх громад або на офіційних сторінках органів місцевого самоврядування. Саме там публікуватиметься найактуальніша інформація щодо місця, дати та часу отримання допомоги.

У фонді підкреслюють, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області реалізуються завдяки співпраці міжнародних партнерів та українських благодійних організацій. Вона покликана підтримати найуразливіші категорії населення — внутрішньо переміщених осіб, пенсіонерів, багатодітні родини, людей з інвалідністю та тих, хто через війну опинився у скруті.

