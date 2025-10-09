Нова система оплати проїзду у Запоріжжі діє з серпня, повідомляє Politeka.

Містяни тепер користуються громадським транспортом без паперових талонів, оплачуючи поїздки електронною карткою або телефоном. У тролейбусах, автобусах та трамваях встановлено валідатори, які автоматично знімають оплату під час входу. Спеціальна картка, що отримала назву «Січ Загальна», продається у касі депо на вулиці Шкільна, 2, а також біля центрального входу підприємства. Придбати її можна у будні дні з 08:00 до 15:30.

Вартість електронного носія становить 60 гривень. Після активації він діє на всі транспортні маршрути міста. Поповнення відбувається через термінали EasyPay, що забезпечує швидкість і зручність користування. Пасажирам більше не потрібно стояти в чергах або шукати квитки — розрахунок відбувається миттєво. Попит на картку стабільно високий, проте система працює без затримок і дозволяє обслуговувати всіх охочих.

Впровадження цифрової моделі є частиною оновлення міської транспортної інфраструктури. Замість паперових талонів тепер використовуються електронні засоби оплати або QR-коди, що пришвидшують процес проходження та підвищують комфорт. Представники «Запоріжелектротрансу» зазначають, що нова система оплати проїзду у Запоріжжі значно спрощує користування транспортом, мінімізує ризик технічних збоїв та покращує якість обслуговування пасажирів.

Завдяки впровадженню електронної картки містяни можуть зручніше планувати пересування, економити час і користуватися сучасним сервісом, який поступово замінює застарілі способи оплати.

Джерело: Запоріжжяелектротранс

