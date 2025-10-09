Обленерго оголосило нові графіки відключення світла в Полтавській області на період із 10 по 14 жовтня 2025 року.

У різних громадах Полтавської області з 10 по 14 жовтня 2025 року енергетики будуть застосовувати локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними енергетиків, графіки відключення світла діятимуть у межах Скороходівської селищної територіальної громади Полтавської області щодня з 10 по 14 жовтня.

Там обмеження триватимуть із 8:00 до 17:00 або 20:00 та частково торкнуться таких населених пунктів: Первозванівка, Скороходове, Адрійки, Винники, Кащівка, Миргородщина, Нова Україна, Рибалки, Бреусівка, Краснопілля, Мальці, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Сушки, Хмарине, Уланівка, Чечужине, Петрівка.

У місті Кременчук планові знеструмлення відбудуться у пʼятницю, 10 числа, з 8 до 17-19 години для будинків по вулицях Вільної України, Платухіна, Перекопська, Європейська, Івана Франка, Київська, Ярова, Великокохнівська, Козацька, Джерельна та ін. Також без електроенергії в цей час залишаться мешканці с. Мала Кохнівка, Потоки, Соснівка, Придніпрянське, пише Politeka.

На території Чорнухинської громади в Полтавській області графіки відключення світла будуть застосовувати 12 та 13 жовтня приблизно з 8:00 до 18:00. Якщо в неділю обмеження торкнуться лише мешканців селища Чорнухи, то в понеділок додадуться ще села Харсіки та Ковалі.

