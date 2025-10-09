Міська влада просить з розумінням поставитися до обмеження руху транспорту в Чернівцях, адже проведення цих робіт є важливим.

У Чернівцях тимчасово обмежать рух транспорту через проведення важливих інженерних робіт, проте лише на кількох вулицях, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

Так, з 9 по 27 жовтня 2025 року буде повністю перекрито проїзд на перехресті вулиць Головної та Руданського. Обмеження руху транспорту в Чернівцях пов’язані з будівництвом оглядового колодязя, що є частиною масштабних робіт із модернізації міських комунікацій.

Комунальні служби зазначають, що ці роботи необхідні для покращення інфраструктури, зокрема водовідведення, що своєю чергою підвищить надійність інженерних мереж і зменшить ризики підтоплень у майбутньому.

На період виконання будівельних робіт рух транспорту через вказану ділянку буде повністю заборонено, тому водіям слід заздалегідь планувати свої поїздки та користуватися альтернативними маршрутами.

Для зручності мешканців міста та гостей Чернівців фахівці розробили схему об’їзду перекритої ділянки. Проїзд буде організовано вулицями Залозецького, Волошина та Руданського, що дозволить безпечно обійти місце проведення робіт і зменшити затори у центральній частині міста.

У міській раді наголошують, що всі будівельні роботи проводитимуться із дотриманням норм безпеки, а на місці встановлять необхідні дорожні знаки та огородження.

Міська влада просить з розумінням поставитися до обмеження руху транспорту в Чернівцях, адже проведення цих робіт є важливим етапом у покращенні інфраструктури міста та створенні безпечних і комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху.

