Місцеві мешканці турбуються, чи не доведеться їм зіштовхнутися із підвищенням тарифів на електроенергію у Чернігівській області.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області неминуче, повідомляє Politeka.

Перед тим, як розповісти про підвищення тарифів на електроенергію в Чернігівській області, нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року до 30 квітня 2026 року буде діяти пільгова ставка на оплату ЖКП.

Це стосується домогосподарств, що обігрівають житло електрикою. Нова ціна передбачає, що перші 2000 кВт·г щомісяця для таких споживачів коштуватимуть 2,64 грн замість колишніх 4,32 грн.

На практиці система розрахунку буде двоставковою. За споживання до 2000 включно вартість становить 2,64 за кВт·г. Все, що перевищує цей обсяг, обраховуватиметься за ставкою 4,32 грн.

Наприклад, якщо сім’я використає 1800, то платіжка складе 4752. У випадку місячного споживання 2300 розрахунок виглядатиме так: (2000 × 2,64) + (300 × 4,32) = 6576 гривень.

За даними Євростату, поточні розцінки на світло роблять Україну однією з найдоступніших країн Європи. Для порівняння, середньоєвропейська вартісь сягає близько 0,17 євро за кВт·г.

Наразі рішень про підвищення тарифів на електроенергію в Чернігівській області для всіх споживачів не ухвалювали, і офіційна вартість залишається на рівні 4,32.

Однак експерти та державні органи попереджають про можливе поступове зростання. Міністерство фінансів та НБУ неодноразово наголошували на необхідності переходу до ринкових розцінок на ЖКП.

За одним із прогнозів Мінекономіки, вартість може щороку зростати на 10-20% у 2026-2028 роках. Тож не варто розслаблятися, адже розцінки продовжуватимуть бити по гаманцю.

Джерело

