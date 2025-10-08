Местные жители беспокоятся, не придется ли им столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию в Черниговской области.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области неизбежно, сообщает Politeka.

Перед тем, как рассказать о повышении тарифов на электроэнергию в Черниговской области, напомним, что с 1 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года будет действовать льготная ставка на оплату ЖКУ.

Это касается домохозяйств, обогревающих жилье электричеством. Новая цена предусматривает, что первые 2000 кВтч ежемесячно для таких потребителей будут стоить 2,64 грн вместо прежних 4,32 грн.

На практике система расчета будет двухставочной. За потребление до 2000 года включительно стоимость составляет 2,64 за кВт·ч. Все, что превышает этот объем, будет рассчитываться по ставке 4,32 грн.

К примеру, если семья использует 1800, то платежка составит 4752. В случае месячного потребления 2300 расчет будет выглядеть так: (2000 × 2,64) + (300 × 4,32) = 6576 гривен.

По данным Евростата, текущие расценки на свет делают Украину одной из наиболее доступных стран Европы. Для сравнения, среднеевропейская стоимость достигает около 0,17 евро за кВт·ч.

Пока решений о повышении тарифов на электроэнергию в Черниговской области для всех потребителей не принимали, и официальная стоимость остается на уровне 4,32.

Однако эксперты и государственные органы предупреждают о возможном постепенном росте. Министерство финансов и НБУ неоднократно отмечали необходимость перехода к рыночным расценкам на ЖКУ.

По одному из прогнозов Минэкономики стоимость может ежегодно расти на 10-20% в 2026-2028 годах. Так что не стоит расслабляться, ведь расценки будут продолжать бить по кошельку.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право