В Черновцах временно ограничат движение транспорта из-за проведения важных инженерных работ, но только на нескольких улицах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

Так, с 9 по 27 октября 2025 будет полностью перекрыт проезд на перекрестке улиц Главной и Руданского. Ограничения движения транспорта в Черновцах связаны со строительством смотрового колодца, являющегося частью масштабных работ по модернизации городских коммуникаций.

Коммунальные службы отмечают, что они необходимы для улучшения инфраструктуры, в частности, водоотвода, что в свою очередь повысит надежность инженерных сетей и уменьшит риски подтоплений в будущем.

На период выполнения строительных работ движение транспорта через указанный участок будет полностью запрещено, поэтому водителям следует заранее планировать поездки и пользоваться альтернативными маршрутами.

Для удобства жителей города и гостей специалисты разработали схему объезда перекрытого участка. Проезд будет организован по улицам Залозецкого, Волошина и Руданского, что позволит безопасно обойти место проведения ремонта и уменьшить пробки в центральной части города.

В городском совете отмечают, что все строительные работы будут проводиться с соблюдением норм безопасности, а на месте установят необходимые дорожные знаки и ограждения.

Городские власти просят с пониманием отнестись к ограничению движения транспорта в Черновцах, ведь проведение этих работ является важным этапом улучшения инфраструктуры города и создания безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения.

