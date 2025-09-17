У Чернівцях оголосили про чергові тимчасові обмеження руху транспорту, тож розповідаємо, що про це потрібно знати.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях триватимуть кілька тижнів і торкнуться одразу кількох вулиць, повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі міської ради, обмеження руху транспорту в Чернівцях пов’язані з проведенням ремонтних робіт на важливих ділянках.

Вулиця Головна на відрізку від Богдана Хмельницького до Ольги Гузар буде частково закрита для проїзду до 10 жовтня. Там комунальники займаються відновленням зливових колодязів, які давно потребували ремонту.

Суттєвіші обмеження руху транспорту в Чернівцях чекають водіїв на Коломийській між будинками 13 та 15-А, а також на Олексія Вільшини. Йдеться про відрізок від перехрестя з третім провулком цієї ж вулиці до перехрестя з першим провулком Осіннім.

Тут із 16 вересня і до 1 жовтня проїзд автівок буде повністю заборонений. На цих ділянках триває реконструкція аварійних відрізків напірного водогону.

Міська влада наголошує, що роботи є необхідними для безпечної експлуатації вулиць і мереж. Хоча для водіїв та пасажирів це створює незручності, відкладати ремонт не можна, адже йдеться про об’єкти, які мають важливе значення для комунальної інфраструктури.

Жителів міста просять заздалегідь планувати свої поїздки, оскільки навіть часткове перекриття здатне спричинити затори. Водночас підкреслюється, що повна заборона на пересування на вказаному відрізку триватиме лише кілька тижнів і після завершення - там знову можна буде безперешкодно пересуватися.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, що в облцентрі діятимуть тривалі заборони на пересування.