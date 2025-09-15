Для мешканців прифронтових населених пунктів у Запорізькій введно новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як інформують на Фейсбук-сторінці Гуляйпільської міської територіальної громади, новий графік руху транспорту в Запорізькій області передбачає безкоштовний соціальний автобус.

Новий графік руху транспорту в Запорізькій області відновив можливість для жителів Гуляйпільської громади користуватися спеціальним автобусом, що курсує між Гуляйполем і Новомиколаївкою через Покровське.

Рейс надає гуманітарна місія «Проліска». Автобус виїжджає з Гуляйполя щопонеділка та щочетверга о 08:00 у напрямку Новомиколаївки з проміжною зупинкою в Покровському.

У зворотному напрямку він вирушає о 13:00 з Новомиколаївки і приблизно о 13:30 прибуває до Покровського. Для багатьох жителів ці рейси стали життєво необхідними, адже вони допомагають вирішувати побутові справи та забезпечують зв’язок між громадами.

Окрім цього, нагадаємо, що в самому Запоріжжі плануються оновлення маршрутної мережі. Вже у жовтні з’являться два нові маршрути по вулиці Перемоги та Набережній магістралі. Про це заявила представниця міської влади.

Вона наголосила, що остаточний запуск залежить від узгодження схем курсування та зупинок із патрульною поліцією. За її словами, вже до середини жовтня місцеві мешканці зможуть побачити автобуси на Перемозі.

Крім цього, є потреба збільшити кількість маршруток на напрямках, які давно працюють, особливо в Хортицькому та Шевченківському районах.

