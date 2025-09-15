Для жителей прифронтовых населенных пунктов в Запорожской области введен новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Как информируют на Facebook-странице Гуляйпольской городской территориальной громады, новый график движения транспорта в Запорожской области предусматривает бесплатный социальный автобус.

Новый график движения транспорта в Запорожской области восстановил возможность для жителей Гуляйпольского общества пользоваться специальным автобусом, который курсирует между Гуляйполем и Новониколаевкой через Покровское.

Рейс предоставляет гуманитарная миссия «Подснежник». Автобус выезжает из Гуляйполя по понедельникам и четвергам в 08:00 в направлении Новониколаевки с промежуточной остановкой в ​​Покровском.

В обратном направлении он отправляется в 13:00 из Новониколаевки и примерно в 13:30 прибывает в Покровское. Для многих жителей эти рейсы стали жизненно необходимыми, они помогают решать бытовые дела и обеспечивают связь между общинами.

Кроме того, напомним, что в самом Запорожье планируются обновления маршрутной сети. Уже в октябре появятся два новых маршрута по улице Победы и Набережной магистрали. Об этом заявила представитель городских властей.

Она подчеркнула, что окончательный запуск зависит от согласования схем курсирования и остановок с патрульной полицией. По ее словам, уже к середине октября местные жители смогут увидеть автобусы на Победе.

Кроме этого, есть необходимость увеличить количество маршруток на давно работающих направлениях, особенно в Хортицком и Шевченковском районах.

