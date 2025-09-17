В Черновцах объявили об очередных временных ограничениях движения транспорта, поэтому рассказываем, что об этом нужно знать.

Ограничения движения транспорта в Черновцах продлятся несколько недель и коснутся сразу нескольких улиц.

Как проинформировали в пресс-службе городского совета, ограничения движения транспорта в Черновцах связаны с проведением ремонтных работ на важных участках.

Главная на отрезке от Богдана Хмельницкого до Ольги Гузар будет частично закрыта для проезда до 10 октября . Там коммунальщики занимаются восстановлением ливневых колодцев, давно нуждавшихся в ремонте.

Более существенные ограничения движения транспорта в Черновцах ждут водителей на Коломыйской между домами 13 и 15-А, а также Алексея Вильшины. Речь идет об отрезке от перекрестка с третьим переулком этой же улицы до перекрестка с первым Осенним переулком.

Здесь с 16 сентября и до 1 октября проезд автомобилей будет полностью запрещен. На этих участках идет реконструкция аварийных отрезков напорного водопровода.

Городские власти подчеркивают, что работы необходимы для безопасной эксплуатации улиц и сетей. Хотя водителям и пассажирам это создает неудобства, откладывать ремонт нельзя, ведь речь идет об объектах, которые имеют важное значение для коммунальной инфраструктуры.

Жителей города просят заранее планировать свои поездки, поскольку даже частичное перекрытие способно вызвать пробки. В то же время подчеркивается, что полный запрет на передвижение на указанном отрезке продлится всего несколько недель и после завершения - там снова можно будет беспрепятственно передвигаться.

