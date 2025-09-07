У Чернівцях з 1 вересня до 20 грудня передбачено тимчасові обмеження руху транспорту на кількох центральних та прилеглих вулицях міста, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає Чернівецька міська рада.
Обмеження торкнуться таких ділянок: вулиця Винниченка — від вул. Руської до житлового комплексу «Кришталеве озеро»; вулиця Фастівська — від будинку №20 до Руської на парній стороні та від перехрестя з вул. Кишинівською до Руської; Героїв Майдану — між будинками №111-Б та №115; С. Бандери — від Університетської до Театральної площі на парній стороні; Університетська — від Е. Штейнбарга до С. Бандери на непарній стороні.
Міська рада наголосила, що водіям слід завчасно враховувати зміни в організації руху, плануючи поїздки, щоб уникнути затримок. Також у місцях обмежень буде встановлено відповідні дорожні знаки та огородження для безпеки учасників.
З огляду на ці заходи, жителям та гостям міста рекомендують обирати альтернативні маршрути або додатково враховувати можливі затримки. Такі дії допоможуть забезпечити безпечний та впорядкований рух, а також сприятимуть виконанню необхідних робіт у зазначених районах.
Отже, обмеження руху в Чернівцях діятимуть майже до кінця року, і міська рада радить уважно стежити за оновленнями та планувати пересування заздалегідь, щоб мінімізувати незручності.
До слова, також у Чернівцях з 22 серпня до 20 вересня повністю закрито пересування на вулиці О. Вільшини — від перехрестя з 3-м провулком до 1-го Осіннього. Причиною стали ремонтні роботи аварійного відрізка напірного водогону.
