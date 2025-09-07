Ограничения движения в Черновцах будут действовать почти до конца года и городской совет советует внимательно следить за обновлениями.

В Черновцах с 1 сентября по 20 декабря предусмотрены временные ограничения движения транспорта на нескольких центральных и близлежащих улицах города, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Черновицкий городской совет .

Ограничения коснутся следующих участков: улица Винниченко от ул. Русской к жилому комплексу «Хрустальное озеро»; улица Фастовская - от дома №20 до Русской на парной стороне и от перекрестка с ул. Кишиневской к Русской; Героев Майдана — между домами №111-Б и №115; С. Бандеры – от Университетской до Театральной площади на парной стороне; Университетская – от Э. Штейнбарга до С. Бандеры на нечетной стороне.

Городской совет подчеркнул, что водителям следует заблаговременно учитывать изменения в организации движения, планируя поездки во избежание задержек. Также в местах ограничения будут установлены соответствующие дорожные знаки и ограждения для безопасности участников.

Учитывая эти мероприятия, жителям и гостям города рекомендуют выбирать альтернативные маршруты или дополнительно учитывать возможные задержки. Такие действия помогут обеспечить безопасное и упорядоченное движение, а также способствовать выполнению необходимых работ в указанных районах.

Следовательно, ограничения движения в Черновцах будут действовать почти до конца года, и городской совет советует внимательно следить за обновлением и планировать передвижение заранее, чтобы минимизировать неудобства.

К слову, также в Черновцах с 22 августа по 20 сентября полностью закрыто передвижение на улице О. Вильшины — от перекрестка с 3-м переулком до 1-го Осеннего. Причиной послужили ремонтные работы аварийного отрезка напорного водопровода.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать