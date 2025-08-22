У Чернівцях запроваджують обмеження руху на кількох вулицях через ремонтні роботи та проведення заходів, повідомляє Politeka.

Міська рада попереджає водіїв і радить заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути незручностей.

Обмеження руху в Чернівцях торкнеться вулиці О. Вільшини від перехрестя з 3-м провулком О. Вільшини до перехрестя з 1-м Осіннім. Проїзд буде повністю перекритий з 22 серпня до 20 вересня включно у зв’язку з реконструкцією аварійної ділянки напірного водогону.

Аналогічна ситуація буде на Коломийській від будинку 13 до 15-А з 1 по 16 вересня через ремонтні роботи. Окрім цього, на площі Театральній частково змінять проїзд 24 серпня з 6:00 до 23:30. Тут проводитимуть благодійний захід до Дня Незалежності України, тому варто врахувати це, якщо плануєте пересування у центрі міста.

Також на Товмоченській від Гусятинської до Д. Січинського, 12-А, діє повне перекриття з 6 серпня до 20 грудня через капітальний ремонт дорожнього покриття.

Враховуючи масштабні роботи, автобус №24 змінив свій маршрут в Ленківцях з 22 серпня. Міська рада повідомила, що про відновлення курсування за звичайною схемою буде повідомлено додатково.

На площі Центральній у Чернівцях також діятимуть обмеження руху. Біля будинків № 1 та № 2 проїхати не можна в період з 25 липня до 1 листопада через ремонт трьох пішохідних переходів.

Водночас у районі будинків № 1, № 7, № 10 та через вул. Головну є часкове ускладнення через ремонт чотирьох пішохідних переходів перед перехрестям з вул. Університетською.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Обмеження руху в Полтавській області: у яких районах не можна буде проїхати