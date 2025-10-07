Дефіцит продуктів у Київській області залишається гострою проблемою, впливаючи на вартість популярного фрукту та його доступність для населення.

Дефіцит продуктів у Київській області наразі особливо відчувається на один із найпопулярніших фруктів серед українців, повідомляє Politeka.

Експерт Тарас Баштанник підкреслив, що протягом сезону вартість яблук щомісяця зростала приблизно на 5–7%, а на початку літа сягала 60–80 гривень за кілограм. Основними причинами стали виснаження запасів, дефіцит продуктів у Кіровоградській області, зниження якості плодів та брак сучасних сховищ для тривалого зберігання. Через це країна навіть змушена була імпортувати яблука, що нетипово для традиційного експортера.

З серпня ціни дещо стабілізувалися й нині коливаються в межах 30–50 гривень за кілограм. Аналітики прогнозують помірне підвищення вартості на 3–5% щомісяця найближчим часом. Україна залишається експортером яблук, проте в умовах дефіциту продуктів у Кіровоградській області та інших регіонах імпорт може збільшуватися.

Внутрішній ринок значною мірою орієнтований на експортні ціни та котирування яблучного концентрату. Якщо ціна в країні знижується, виробники надають перевагу переробці або відправляють продукцію на зовнішні ринки, аби уникнути фінансових втрат. Різниця у вартості масових сортів сягає 5–10%, а ціноутворення залежить від калібру, забарвлення, смакових якостей та загальної якості плодів. Споживачі обирають популярні сорти, тоді як фермери під час висадки нових варіантів враховують місцеві умови та потенційні ризики.

Погодні фактори теж впливають на формування ціни: колір яблук формується під дією температурних коливань улітку та восени. Останні два сезони відзначилися неврожаями, що спричинило втрати й дефіцит приблизно 30–40% цього року та близько 50% минулого. Через це дефіцит продуктів у Київській області залишається гострою проблемою, впливаючи на вартість популярного фрукту та його доступність для населення.

