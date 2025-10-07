Дефицит продуктов в Киевской области остается острой проблемой влияя на стоимость популярного фрукта и его доступность для населения.

Дефицит продуктов в Киевской области особенно чувствуется на один из самых популярных фруктов среди украинцев, сообщает Politeka.

Эксперт Тарас Баштанник подчеркнул, что в течение сезона стоимость яблок ежемесячно росла примерно на 5–7%, а в начале лета достигала 60–80 гривен за килограмм. Основными причинами стали истощение запасов, дефицит продуктов в Кировоградской области, снижение качества плодов и нехватка современных хранилищ для продолжительного хранения. Поэтому страна даже вынуждена была импортировать яблоки, что нетипично для традиционного экспортера.

С августа цены несколько стабилизировались и сейчас колеблются в пределах 30–50 гривен за килограмм. Аналитики прогнозируют умеренное повышение стоимости на 3–5% ежемесячно в ближайшее время. Украина остается экспортером яблок, однако, в условиях дефицита продуктов в Кировоградской области и других регионах импорт может увеличиваться.

Внутренний рынок в значительной степени ориентирован на экспортные цены и котировки яблочного концентрата. Если цена в стране снижается, производители предпочитают перерабатывать или отправлять продукцию на внешние рынки, чтобы избежать финансовых потерь. Разница в стоимости массовых сортов составляет 5–10%, а ценообразование зависит от калибра, окраски, вкусовых качеств и общего качества плодов. Потребители выбирают популярные сорта, в то время как фермеры при высадке новых вариантов учитывают местные условия и потенциальные риски.

Погодные факторы тоже оказывают влияние на формирование цены: цвет яблок формируется под действием температурных колебаний летом и осенью. Последние два сезона отличились неурожаями, что повлекло за собой потери и дефицит примерно 30–40% в этом году и около 50% в прошлом. Поэтому дефицит продуктов в Киевской области остается острой проблемой, влияя на стоимость популярного фрукта и его доступность для населения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: оформить специальную выплату можно несколькими способами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: части переселенцев отменят выплаты на проживание, список случаев.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Киевской области: стали известны новые цены.