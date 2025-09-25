Украинцы могут обратиться за назначением государственной денежной помощи для пенсионеров в Киевской области для лиц, не имеющих права на пенсию, пишет Politeka.net.

Такую информацию предоставили в Пенсионном фонде Украины, напоминая жителям региона о возможности получить социальную поддержку.

Государственная социальная денежная помощь для пенсионеров в Киевской области назначается тем, чей среднемесячный совокупный доход за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу, предшествующему обращению за помощью, не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот минимум составляет 2361 гривну.

Законодательство предусматривает, что размер государственной социальной помощи для лиц, не имеющих права на пенсию, составляет 30% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, то есть в 2025 году это 708,3 гривны. В случае если размер пособия не достигает прожиточного минимума, государство осуществляет адресную доплату, чтобы общая сумма выплат достигла 2361 гривны, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 26.03.2008 № 265.

Получить государственную социальную денежную помощь для пенсионеров в Киевской области можно несколькими способами:

Лично через сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины, уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета соответствующей территориальной общины, а также через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионного фонда или через Единый государственный вебпортал электронных услуг «Действие» с использованием квалифицированной электронной подписи.

По почте – путем отправки документов в адрес территориального управления Пенсионного фонда Украины.

