В 2025 году предусмотрена денежная помощь для пенсионеров в Киевской области, в том числе для тех, кто живет один и нет близких, сообщает Politeka.net.

Известно, каковы условия для получения пособия.

В Украине действует специальная социальная программа поддержки пожилых людей, которая предоставляет возможность пенсионерам, живущим в одиночестве и нуждающимся в постороннем уходе, получать ежемесячную денежную доплату к своей пенсии. Такая помощь призвана облегчить жизнь людей, которые по возрасту и состоянию здоровья не могут полностью обеспечить собственные потребности и нуждаются в постоянной заботе со стороны других лиц.

Чтобы претендовать на получение этой денежной помощи для пенсионеров в Киевской области, необходимо соответствовать нескольким важным условиям, определенным законодательством.

Во-первых, человек должен достичь 80 лет или старше.

Во-вторых, она должна проживать отдельно, то есть не иметь общего домохозяйства с другими членами семьи или близкими.

В-третьих, обязательным условием является наличие потребности в постоянной посторонней помощи, подтвержденной медицинскими выводами.

И, наконец, пенсионер должен получать пенсию именно по возрасту, а не по другим основаниям.

В 2025 году размер такой ежемесячной доплаты составляет 944 гривны. Это дополнительное финансовое поступление может стать существенной поддержкой для пожилых людей, которые из-за одиночества и физических ограничений сталкиваются с трудностями в повседневной жизни.

Важно отметить, что эта социальная денежная помощь для пенсионеров в Киевской области не распространяется на лиц, получающих пенсию по инвалидности, – они не имеют права на указанную доплату.

Чтобы оформить такую ​​выплату, одинокий пенсионер должен обратиться в местный орган социальной защиты населения или в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины.

Процедура назначения доплаты подразумевает представление определенного пакета документов. В него входят: заявление на получение помощи, копия паспорта гражданина Украины, идентификационный код, а также вывод врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающий необходимость постоянного постороннего ухода из-за состояния здоровья.

