Введено обмеження руху транспорту в Києві, жителів та гостей столиці попередили про тимчасові незручності, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

25 вересня введено обмеження руху транспорту в Києві на кількох вулицях Деснянського району. Наголошено, що зміни в організації дорожнього пересування пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт.

Зокрема, з 8:00 до 18:00 обмеженння вводяться на вулицях Оноре де Бальзака та Костянтина Данькевича. Комунальне підприємство шляхово-експлуатаційного управління Деснянського району розпочне фрезерування верхнього шару дорожнього покриття, що є необхідним етапом підготовки дороги до подальшого відновлення та укладання нового асфальту.

Роботи охоплять ділянку вулиці Оноре де Бальзака — від перетину з вулицею Сержа Лифаря до вулиці Костянтина Данькевича, а також окрему ділянку самої вулиці Костянтина Данькевича.

У «Київавтодорі» пояснили, що такі роботи проводяться з метою покращення якості дорожньої інфраструктури району, підвищення безпеки та забезпечення комфортного пересування для водіїв і пішоходів. Фрезерування верхнього шару дозволяє видалити зношене покриття, усунути дрібні нерівності та підготувати основу для якісного укладання нового шару асфальту, що значно подовжить термін служби дорожнього полотна.

Представники комунальної корпорації закликали водіїв заздалегідь планувати свої маршрути, враховуючи обмеження руху транспорту в Києві та незначні затримки руху на зазначених вулицях. Також вони звернулися до мешканців району з проханням поставитися з розумінням до ситуації, адже тимчасові незручності є необхідною умовою для проведення робіт, які у майбутньому зроблять пересування містом комфортнішим і безпечнішим.

